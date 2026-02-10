ある事件で使用された拳銃を小学校の桜の木の下に埋めた4人の同級生の中の“秘密のできごと”と、その23年後に起こったスーパーでの殺人事件が複雑に絡み合っている『再会～Silent Truth～』（テレビ朝日系）。 参考：『再会』任意同行者は“直人”渡辺大知北香那の『替え玉ブラヴォー！』とは異なる表情も そのスーパーでの殺人事件に使われた拳銃が4人の“秘密”に関わる拳銃