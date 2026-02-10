世界各国の若手ピアニストが香川県に集結し演奏の腕を競い合う、4年に1度の高松国際ピアノコンクールが開幕しました。 【写真を見る】4年に1度の高松国際ピアノコンクール開幕世界各国360人の応募の中から予選を通過した45人が競い合う【香川】 サンポートホール高松で第1次審査が始まりました。今回で6回目となる高松国際ピアノコンクールは若手ピアニストにとっての登竜門です。過去最多とな