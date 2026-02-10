ホンダは１０日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表した。売上高は前年同期比２．２％減の１５兆９７５６億６４００万円、営業利益は同４８．１％減の５９１５億５００万円、最終利益は同４２．２％減の４６５４億３７００万円だった。営業利益と税引き前利益、最終利益はいずれも通期の計画を超過した。 ４～１２月期は四輪事業で関税影響に加え、ＥＶ（電気自動車）に関