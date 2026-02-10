レンティオ株式会社は家電レンタルサービス「Rentio」で、ソニーのスマートフォン「Xperia 1 VII」を特別価格で貸し出す「推し活応援 レンタルキャンペーン」を開始した。期間は2月9日（月）から3月31日（火）まで。 通常よりも安価な「ワンタイムプラン 3泊4日」を3,000円（税込）で提供する。ライブや特典会、グッズ撮影といった「推し活」シーンにおける、同機の高い動画・静止画撮影性能を