前澤給装工業 [東証Ｓ] が2月10日大引け後(17:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期連結比7.6％減の23.6億円に減ったが、通期計画の29.2億円に対する進捗率は81.1％となり、5年平均の80.9％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の経常利益(非連結)は前年同期連結比11.0％減の5.5億円に減る計算に