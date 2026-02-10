卓球の「WTTスターコンテンダー・チェンナイ」は10日、インド・チェンナイで予選が開幕。12日からの本戦出場を目指し、熾烈なサバイバルが繰り広げられる。そんな中、日本からエントリーした18歳の注目株にWTT公式サイトが熱い視線を送っており、活躍が期待されている。 ■2023年からはTリーグでも奮闘 今大会、日本女子は世界ランキング6位の張本美和（木下グループ）が出場を回避。しかし、同14