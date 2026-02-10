1990年に放送された石原プロモーション制作の刑事ドラマ『代表取締役刑事』毎週土曜（深0：30※初回は深2：15）が14日から、CSホームドラマチャンネルで、4話連続で再放送される。【画像】「カッコいい！」舘ひろし＆渡哲也、名シーン（多数）石原プロモーションのテレビ初作品『大都会-闘いの日々-』への回帰を目指して制作されたヒューマン路線の刑事ドラマ。東京・下町を舞台に人情味のあるストーリーが見どころとなる。