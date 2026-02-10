衆院選での自民党圧勝を受けた、各国首脳からの祝辞に対する謝意が投稿された高市首相のX（旧ツイッター）高市早苗首相は10日、衆院選での自民党圧勝を受けた各国首脳からの祝辞に自身のX（旧ツイッター）で謝意を示した。ロシアの侵攻を受けるウクライナのゼレンスキー大統領には「日本は公平かつ永続的な平和の実現に向けて今後も協力していく」と返信した。カナダのカーニー首相やオランダのスホーフ首相らにも今後の協力や