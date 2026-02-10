人気漫画『HUNTER×HUNTER』（ハンター×ハンター）の作者・冨樫義博氏が10日、自身のXを更新し、原稿の進捗状況を発表した。【画像】誰の筋肉？公開された『HUNTER×HUNTER』最新原稿の一部分定期的に原稿の進捗状況を明かしているが、今回は「No.418話、原稿完成」と報告。投稿した写真では、『ジャンプ』の封筒から原稿の一部を見ることができ、キャラクターの筋肉のようなものが見える。1998年に連載がスタートした『HUN