亀田製菓は2月10日より、SNSで人気のmofusandとコラボレーションした新商品「ハッピーニャーン コーンポタージュ味」を、全国のファミリーマートにて発売している。亀田製菓「26g ハッピーターン ハッピーニャーン コーンポタージュ味」本コラボでは、2月22日の「ねこの日」に合わせて企画された特別なハッピーターン「ハッピーニャーン コーンポタージュ味」(186円、26g)が登場。おせんべいの生地には、しあわせにゃ気持ちになれ