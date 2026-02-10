9日（月）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の東レアローズ滋賀が、3月21日（土）に滋賀ダイハツアリーナで行われるSVリーグ女子第20節GAME1の岡山シーガルズ戦で、観戦バスツアーを開催することを発表した。クラブ公式SNSが伝えている。 料金は税込15,000円で、往復バス代金、観戦チケット、フードトラック利用1,000円券、選手との写真撮影、来場者プレゼントが含まれて