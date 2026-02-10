お笑いトリオ「四千頭身」の石橋遼大（29）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。人気芸人が集まった“新年会”の様子を伝えた。石橋は「先日ヒコロヒーさんのお店で2月に新年会」と書き出し、「ラジオ後に僕は参加させてもらったのですが僕が到着した頃には全員出来上がってました」と、石橋の他、「紅しょうが」稲田美紀、「霜降り明星」せいや、ヒコロヒー、「ニューヨーク」嶋佐和也、「エルフ」はるがテーブルを