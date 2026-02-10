メビウスは2月19日、MSX2版「BURAI 上巻」と「BURAI 完結編」を1つにまとめたNintendo Switch版「BURAI MSX2 COMPLETE」を発売する。限定版パッケージ「BURAI」は、惑星キプロスを舞台に、8人の主人公が闇の勢力と戦う壮大なRPGゲーム。今回発売するパッケージでは上巻、下巻にあたる完結編をノンストップで楽しめる。Switch版では、ステートセーブや巻き戻し機能を新たに実装したことで、往年の名作を快適にプレイすることが可能