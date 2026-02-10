生徒ら9人が犠牲となった、えひめ丸事故から10日で25年です。愛媛県の宇和島水産高校では、犠牲者の冥福を祈る式典が行われました。事故の発生時刻の午前8時43分、沈没したえひめ丸から引き揚げた鐘を犠牲者と同じ数の9回鳴らしたあと、全員で1分間の黙とうを捧げました。25年前の2001年2月10日、宇和島水産高校の実習船・えひめ丸は、ハワイ沖でアメリカ海軍の原子力潜水艦に衝突されて沈没し、生徒や教官ら9人が犠牲になりました