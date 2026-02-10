◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート団体(大会3日目/現地8日)りくりゅうペアの三浦璃来選手が転倒。減点はありませんでした。フィギュアスケート団体は1位のアメリカと5点差の2位で最終日を迎えました。この日、最初の演技となったのはペアのフリースケーティング(FS)。日本は三浦選手・木原龍一選手の“りくりゅう”ペア。冒頭の3回転ツイストリフトやコンビネーションジャンプなど完璧な演技を見せ、フ