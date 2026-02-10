元放送作家の長谷川良品氏が10日、X（旧ツイッター）を更新。タレント羽賀研二こと、當真美喜男容疑者（64）が、女性2人への不同意わいせつの疑いで沖縄県警に逮捕されたことをめぐり、SNS上で話題になっている故・梅宮辰夫さんの言葉に言及した。羽賀容疑者の逮捕を受け、かつて交際していた梅宮アンナ（53）の父梅宮辰夫さんが、2007年（平19）7月に知人男性への恐喝容疑で逮捕された同容疑者をひと言で言い表した「稀代のワル」