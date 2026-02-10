NKB Y'sは2月11日〜15日、横浜みなとみらい周辺の飲食店で使える食事チケットが当たる「みなとみらい 冬のグルメ冒険ガチャ」を、横浜ランドマークタワー、コレットマーレの2カ所で開催する。時間は11:00〜15:00。「みなとみらい 冬のグルメ冒険ガチャ」設置場所横浜ランドマークタワー3F イベントスペースガチャ設置場所は、横浜ランドマークタワーの3F イベントスペースと、コレットマーレの1F 共用部通路と館内。1回1,000円