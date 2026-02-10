レイズ&カンパニーは2月14日、自社スキンケアシリーズ「レイテノールスキンケアシリーズ」初となる美容液「レイテノールリッチセラム」(9,790円)を発売する。レイテノールリッチセラム同商品は、ハリ不足を感じやすい40代以降の素肌に着目し、レチノール誘導体や7種類のペプチドを配合した。潤いと栄養を角質層まで届け、自然なツヤのある明るい肌印象へと導く。毎日使うと肌の疲労が蓄積してしまいがちなエイジングケアだが、