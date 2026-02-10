東武ワールドスクウェアは2月11日、愛犬と楽しめるイベント「犬国記念日」を開催する。時間は10時00分〜15時00分。犬国記念日当日は、公募で決まったわんちゃんキャラクターのネーミング発表式や、パーク内6ゾーンの建築物に隠れたキャラクターを探すクイズラリー、ドッグトレーナー松本秀樹氏によるステージショー「わんちゃんクイズ大会」「まて、おすわり大会」などを実施する。わんちゃんキャラクターの名前を発表わんちゃんキ