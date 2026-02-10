JR東海リテイリング・プラスは2月10日〜3月2日、名古屋の人気スイーツ「ぴよりん」とコラボした「ぴよりんのほっこり温泉旅フェア」を開催する。ぴよりん温泉旅フェア_キービジュアル東京駅、静岡駅、岐阜駅の限定店舗では、オレンジとキャロットのババロアで包んだ限定フレーバー入りの「温泉ぴよりんおでかけセット」(1,200円)を数量限定で販売する。静岡「プレシャスデリ&ギフト静岡」は店頭にて2月26日に販売するが、東京