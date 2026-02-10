成安造形大学は2月12日〜15日、「卒業制作展 2026」を、京都市京セラ美術館で開催する。成安造形大学 卒業制作展 2026 メインビジュアル同展では、学生約200名が、イラストや美術、空間デザインなど6領域19コースでの4年間の学びの成果を発表する。メインビジュアルは美大生を個性豊かな野菜に見立て、卒業制作を通してその輪郭が浮かび上がる様子を表現した。入場無料。関連イベントとして、2月21日には京都府立府民ホール アルテ