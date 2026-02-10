レオナルド・ディカプリオの“年下モデル恋人”として知られるヴィットリア・チェレッティが、現地時間2月6日にイタリア・ミラノで開催されたミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック開会式に登場。「エレガントだった」「ゴージャス」と、その姿に注目が集まっている。【写真】大役を果たしたヴィットリア、舞台裏で緊張の面持ちもイタリア・ミラノからほど近いブレシア出身のヴィットリアは、ミラノのジュゼッペ・メアッツァ