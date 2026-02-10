東方神起 20th Anniversary Film『IDENTITY』より、新場面写真2点が解禁された。【写真】20年の歩みを感じる！東方神起 20th Anniversary Film『IDENTITY』場面写真2025年に日本デビュー20周年を迎えた東方神起。本作は、2011年の再始動以降、2011年のアルバム『TONE』発売から2025年開催の20th Anniversary LIVE TOUR『ZONE』にかけて、新たに編集されたドキュメンタリーとLIVEパフォーマンス映像、そしてこの映画のために