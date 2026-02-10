メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県阿久比町の強盗殺人事件で、検察側が無期懲役を求刑したのに対し、弁護側は無罪を主張しました。 起訴状などによりますと、大谷将也被告(40)は2023年12月、阿久比町の住宅に侵入し、林治彦さん(当時52歳)を殺害して車などを奪い、遺体を遺棄したなどの罪に問われています。 これまでの裁判で、大谷被告は「冤罪事件」と主張しています。 10日の裁判で検察側は、林さんの遺体に巻か