トレンドのレイヤードコーデが簡単に完成するベストは「着回しが苦手……」という人におすすめしたいアイテム。選び方に迷ったら、【ハニーズ】とハニーズの大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】の「ベスト」をチェック！ 今回は、ボタンがアクセントになるニットベストやコーデが一気に華やぐフェザーベストなど、ガバッと着るだけでサマ見えしそうな注目のアイテムをご紹介