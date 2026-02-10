メ～テレ（名古屋テレビ） 「バレンタインジャンボ宝くじ」をPRするため、宝くじ幸運アンバサダーが愛知県知事を表敬訪問しました。 愛知県公館を訪れたのは、宝くじ幸運アンバサダーの宮崎悠哉さんです。 「暮らしの身近なところで役立てられている宝くじを楽しんでいただきたいです」(宮崎さん） 「バレンタインジャンボ宝くじ」は、1等と前後賞あわせて3億円です。 今回の宝くじの収益は、秋に開か