楽天の三木肇監督は１０日、チームの今年初対外試合となる１１日の練習試合・日本ハム戦（名護）に、１軍キャンプに参加しているドラフト３位の繁永晟内野手（中大）と同７位の阪上翔也外野手（近大）を出場させることを明らかにした。「練習試合とはいえ、ハツラツとした姿を見たいとかは当たり前。練習でやってること、取り組んでいることを、それこそ試合は試し合いだから試してほしい」と、若手の奮闘に期待する指揮官。ル