週末に降った雪の影響で、静岡県内では、9日夕方までに300件を超える交通事故が発生。また、伊東市では、家庭につながる給水管が凍結により破裂。その影響で断水被害も発生しています。週末、静岡県内では広い範囲で雪が降り、あたり一面が真っ白になるほどの積雪が確認されました。この雪の影響はさまざまなところに…。県警によりますと、県内では、9日夕方までに積雪や凍結による交通事故が伊豆や東部で332件発生したということ