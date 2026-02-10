７日、海洋インテリジェント大規模モデル「飛魚−１・０」発表会の様子。（広州＝新華社記者／馬暁澄）【新華社広州2月10日】中国科学院南海海洋研究所と中国石油大学（華東）の共同開発による海洋インテリジェント大規模モデル「飛魚−1.0」が7日、広東省広州で公開された。これは南中国海地域を対象とした海況−大気双方向カップリング・インテリジェント大規模モデルであり、南中国海の気象、科学研究、生態などの分野のイン