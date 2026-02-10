史上最悪の少年犯罪と呼ばれる「綾瀬女子高校生コンクリート詰め殺人事件」から35年が経過した2024年夏、事件の加害者たちを長年追い続けてきた元「ニュースステーション」ディレクターの山粼裕侍氏のもとに一本の電話が入る。発信者は準主犯格Bの義兄だった。そして電話で告げられた衝撃の言葉とは--。【衝撃画像】顔はボコボコ、血まみれに…女子高生が4人の少年たちにコンクリ詰めにされた事件現場の写真を見る江東区若