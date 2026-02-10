2024年3月、全人代の分科会に臨む浙江省の易煉紅氏＝北京（共同）【上海共同】中国共産党中央規律検査委員会と国家監察委員会は10日、全国人民代表大会（全人代＝国会）財政経済委員会の易煉紅・副主任を重大な規律・法律違反の疑いで調査していると発表した。具体的な違反内容は公表されていない。中国メディアによると、易氏は江西、浙江の両省でトップに当たる省党委員会書記を務めていた。習近平指導部は汚職を徹底的に取