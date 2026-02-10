文科省などが入る庁舎＝東京・霞が関文部科学省は10日、今春卒業予定で就職を希望する高校生の内定率が2025年10月末時点で76.0％（前年同月比1.3ポイント減）だったと発表した。文科省の担当者は「ここ数年高い水準で推移する一方、売り手市場の中、人気の就職先を目指すチャレンジ志向の生徒が増えている」としている。全国の国公私立高を対象に教育委員会などを通じて調査。卒業予定の約93万人のうち就職希望者は12万7149人