衆議院選挙での自民党の圧勝による“余韻”で、日経平均株価は10日も大きく値上がりし、連日で史上最高値を更新しました。10日の東京株式市場で日経平均株価は1286円高い5万7650円で取引を終え、9日に続き連日で史上最高値を更新しました。午前中には1600円近く値上がりし、心理的な節目となる5万8000円に迫る場面もありました。8日の衆院選で自民党が圧勝したことを受け、10日も海外投資家らが日本株を買う動きが続きました。9日