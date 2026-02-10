シャープは１０日、中小型液晶パネルを生産する亀山工場（三重県亀山市）の第２工場について、親会社である台湾・鴻海（ホンハイ）精密工業に売却する計画が成立しなかったと発表した。液晶パネル価格の低迷で、鴻海側が自社にメリットがないと判断した。計画が不成立だったことに伴い、シャープは従業員１１７０人の希望退職を募集する。亀山第２工場の生産は今年８月をめどに停止し、その後に売却する方針だ。２０２６年３月