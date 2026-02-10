「博物館は寒かったですか？」と意味深コメントも…イギリスのボービントン戦車博物館は2026年2月1日、オーストラリアの戦車の歴史を題材とした動画を投稿しました。【動画】ご、ご立派…これが「ぶっといナニか」をアップにする戦車解説です動画では、第一次世界大戦から現在に至るまでのオーストラリア軍の戦車や戦術がどのようなものだったのかが解説されています。その中で特に印象的に登場しているのが、第二次世界大戦中