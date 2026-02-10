犬がモノをくわえて頭を振り回す心理 犬がおもちゃをくわえてブンブンと頭を振り回すことがあります。よく見られる行動であり、自分のおもちゃだけでなく、飼い主の靴下やスリッパをくわえてブンブンと頭を振り回すことも好きです。 低い唸り声を上げながら振り回すこともあり、乱暴にも見えるかもしれません。怒っているようにも見えてしまうことがありますが、この行動には犬の様々な心理が関係しています。 1.狩りの疑似体