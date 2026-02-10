きのう逮捕された市議は、飲食店の掃除について因縁をつけた疑いがあることがわかりました。 【画像を見る】逮捕の43歳市議会議員“店の掃除”に因縁つけたか「どれだけ払えるんだ。金をおろしてこい」愛知･稲沢市 きょう送検された、愛知県稲沢市の市議会議員 山田崇夫容疑者（43）は、去年11月、一宮市内の飲食店で当時店にいた40歳の男性に複数回殴るなどの暴行を加え、「どれだけ払えるんだ。金をおろしてこい」などと現金3