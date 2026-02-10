アサヒ飲料のトップ交代人事が内定した。現・常務執行役員SCM本部長兼国際担当、サステナビリティ関連管掌の近藤佳代子氏が代表取締役社長に就任し、現・代表取締役社長の米女太一氏は会長に就く。3月24日付。同社初の女性社長となる。近藤佳代子氏（こんどう かよこ）氏は1968年2月2日生まれ。58歳。出身地は神奈川。。1991年明治学院大学文学部卒業後、 アサヒ飲料入社。2017年9月同社コーポレートコミュニケーション部長