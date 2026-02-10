ストリートアーティスト トミー・ゲレロが、ビルボードライブ東京で4月21日に来日公演を開催する。 （関連：Van Halen、再生数急増でバイラルチャートにも影響“ハードロックの市民権獲得”に寄与したギタリストの功績） サンフランシスコ出身の彼は、スケートボードチーム Bones Brigadeの最年少メンバーとしてキャリアをスタート。その後音楽活動を