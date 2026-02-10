全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京駅・グランスタ東京のおせんべいの店『富士見堂』です。『富士見堂』東京鈴せんべい（14袋）1150円煎餅に餡を挟んだ「あんこ天米」が人気だが、ほかの煎餅もレベルが高い。「だし醤油」はすっきりと香り高く、「かつお七味」はカツオ節感の強さに驚き。揚げせんは「焼塩」と「甘醤油」。シンプルな味付けが米の甘さを引き出す。銀の鈴の