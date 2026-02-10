日銀跡地「3月にも協議会」活用探る石川県金沢市中心部にある日本銀行金沢支店の跡地をめぐり、金沢市は3月にも地元関係者らを交えた協議会を開き、活用方法などについて議論する方針です。金沢市香林坊にある日銀金沢支店の跡地について、金沢市は45億円8000万円で、日銀から土地と建物を取得することで合意していて、2026年5月から長期休館に入る金沢21世紀美術館の仮移転先として改修する予定です。10日開会した金沢市議会で村