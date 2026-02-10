Nazunaは2月9日〜15日まで、バレンタイン特別企画「想いを選び、結び、交換する。花のバレンタイン体験」を、宿泊施設「Nazuna 京都 二条城」にて開催する。Nazuna花のバレンタイン体験同イベントでは、一方的に贈るのではなく、滞在中に相手を想って1輪の花とリボン、メッセージを選び、互いに交換するプロセスを楽しむ新しいバレンタインの形を提案する。「Nazuna 京都 御所」宿泊者は、ともに滞在する相手のことを想いながら、