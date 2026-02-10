アンダーウェアブランド「HIPSHOP」は2月6日、SFアニメの金字塔「宇宙戦艦ヤマト」とのコラボレーションアイテムを、オンラインストアおよび店舗で発売した。「宇宙戦艦ヤマト」とのコラボレーションアイテム同コレクションでは、「宇宙戦艦ヤマト」を象徴する戦艦やキャラクターの名シーン、アイコニックなモチーフを大胆にデザインした全6種のボクサーパンツを展開する。パッケージにも名シーンを多用しており、コレクション性の