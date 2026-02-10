日本維新の会の吉村代表は、高市総理に対して今後、維新から閣僚を出す意向を伝えたと明らかにしました。高市総理からの正式な要請を受け、「次の内閣改造」での入閣に向けて準備していくということです。高市政権の発足にあたって去年１０月に結んだ自民党との連立合意以降、維新の会は内閣の大臣ポストに就かない「閣外協力」を続けてきました。しかし維新の吉村代表は、２月９日夜、高市総理から電話で「次の内閣改造で入