ルーキーファームが運営する「焼肉の虎」は2月6日〜28日、期間限定で「氷室熟成ステーキフェア」を、焼肉の虎 本店(帯広市)と木野店(音更町)で開催する。氷室熟成ランイチステーキ同フェアでは、一度も冷凍せず、氷室熟成で旨みを凝縮させた肉を使用したメニューを提供する。約50トンの天然氷を活用した温度は0度、湿度は70%〜80%という凍る直前の環境は、細菌の増殖を極限まで抑えることができるため、ゆっくり時間をかけて肉を熟