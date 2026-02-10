世界興行収入14.4億ドルを記録し、2023年公開作品で世界No.1の大ヒットとなった映画『バービー』（2023年）の主演・プロデューサーとして注目を集めたマーゴット・ロビーが、新たなプロジェクトとして仕掛ける映画『嵐が丘』。2月27日の公開初日からIMAX上映が決定。日本版IMAXポスターが解禁された。【動画】キャスト・監督が“新たな『嵐が丘』”の魅力を語る特別映像本作の原作は、エミリー・ブロンテが1847年に発表した不