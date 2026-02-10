ミラノ・コルティナ冬季五輪の公式ショップ「メガストア」で大会マスコットの「ティナ」（右）と「ミロ」のぬいぐるみを手にするスタッフ＝2025年12月、ミラノ（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪とパラリンピックの大会マスコットは白と茶色のオコジョがモチーフだ。開幕を受けて人気が上昇し、関連グッズが早速品薄になっている。五輪の白い「ティナ」が姉、パラの茶色い「ミロ」が弟で、名前は開催都市名にちな