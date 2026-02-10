実戦形式の打撃練習に登板した日本ハム・北山＝名護日本ハムの豪腕、北山がWBCに向けて順調に調整を進める。10日、沖縄県名護市のキャンプで初めて実戦形式の練習に登板。直球は球団の計測で155キロをマークしたそうで「真っすぐは目指してきたものになってきた」と納得の表情で語った。体重移動などで力を効率的に球に伝える練習を続ける。打者8人に対し、直球などで4三振を奪うなど成果が出た。「球速以上に手元で伸びてくる