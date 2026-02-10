第71回青少年読書感想文全国コンクールの受賞者に声をかけられる紀子さま＝10日午後、東京都千代田区（代表撮影）秋篠宮妃紀子さまは10日、東京都千代田区の経団連会館を訪れ、第71回青少年読書感想文全国コンクールの表彰式に出席された。あいさつで受賞者に祝意を伝え「誰かに伝えたい気持ちを抱きながらご自分の言葉で表現した作品は、私の心にも響いてきました」と述べた。高等学校の部で内閣総理大臣賞を受賞した群馬県立