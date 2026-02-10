相州村の駅が運営する、漁港の駅TOTOCO小田原内「とと丸食堂」は2月4日〜28日、高級魚石鯛(イシダイ)を主役にしたフェア「石鯛の戴冠式(たいかんしき)」を開催する。イシダイの戴冠丼(たいかんどん)期間中は、今が旬で脂がのり、引き締まった身質と上質な旨みが楽しめる石鯛を、多彩なスタイルで提供する。石鯛は、小田原漁港直送の個体を使用する。「イシダイの戴冠丼」(2,508円)は、石鯛刺身に、しらす・いくら・本まぐろを合わ